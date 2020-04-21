Брянцам запретили ездить в общественном транспорте без масок
Такие же ограничения введут и для посещения магазинов
По словам представителей оперштаба, в общественных местах брянцы должны максимально обезопасить себя и окружающих.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Жителям Брянской области запретили заходить в общественный транспорт без защитных масок. Такие же ограничения наложили и на посещение магазинов.
Проконтролировать исполнение рекомендаций должны главы районов и городов региона. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба, которое состоялось 20 апреля.
По словам его представителей, в общественных местах брянцы должны максимально обезопасить себя и окружающих.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU