Брянцам запретили ездить в общественном транспорте без масок

21 Апр 2020 2020-04-21T15:44:40+03:00

По словам представителей оперштаба, в общественных местах брянцы должны максимально обезопасить себя и окружающих. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такие же ограничения введут и для посещения магазинов

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Жителям Брянской области запретили заходить в общественный транспорт без защитных масок. Такие же ограничения наложили и на посещение магазинов.

Проконтролировать исполнение рекомендаций должны главы районов и городов региона. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба, которое состоялось 20 апреля.

По словам его представителей, в общественных местах брянцы должны максимально обезопасить себя и окружающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU