2020-04-21T14:51:45+03:00
Общество

Брянцев вновь предупредили о сильном ветре

Непогоду ожидают 22 апреля
Мария Дедкова
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Жителей Брянской области вновь предупредили о сильном ветре 22 апреля. По прогнозам синоптиков, в среду в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.

Ветер будет северо-западный со скоростью от 8 до 13 метров в секунду, местами возможны порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 , днем - от+8 до +13.

Из-за сильного ветра возможны обрывы линий связи и электропередач, нарушения в работе транспорта, а также в работе коммунальных служб, говорят в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Брянцев просят не парковать машины под деревьями и рекламными щитами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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