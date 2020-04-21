Борис Пайкин поддержал первоклассника, который на время дистанционного обучения остался без компьютера

21 Апр 2020 2020-04-21T14:32:07+03:00

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Первоклассник Тимур Богдановский получил от брянского депутата в Госдуме Бориса Пайкина в подарок ноутбук. Технику, необходимую для дистанционного обучения, школьнику передал лидер фракции ЛДПР в Брянском горсовете Сергей Сенин.

В пятницу 17 апреля в интернет-приемную Бориса Пайкина поступило обращение от жительницы города Брянска Натальи Богдановской.

Наталья одна воспитывает сына Тимура и сейчас в связи с пандемией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, он, как и прочие учащиеся, вынужден находиться дома и учиться дистанционно.

Ребёнок относится к особенным детям и имеет ограниченные возможности здоровья, поэтому и обучение "на удалёнке" стало для него проблемой, поскольку компьютера у них дома до сегодняшнего дня не было. За разрешением этой проблемы Наталья и обратилась к депутату Госдумы.

Борис Пайкин решил разобраться с этой ситуацией. Его помощники созвонились с директором школы Александром Коваленковым. Александр Владимирович рассказал, что не в курсе данной проблемы, а перед введением дистанционного обучения в образовательных учреждениях формировались списки нуждающихся, в которых эта конкретная семья не фигурирует. После разговора с директором, представители депутата позвонили учителю мальчика, который оказался в курсе данной проблемы и согласился, что мальчику компьютер необходим. После этого, и директор заявил, что готов предоставить ноутбук.

Позднее с помощниками парламентария снова связалась мама Тимура. По её словам, она разговаривала с классным руководителем, от которого узнала, что директор распорядился отдать во временное пользование семье рабочий компьютер классного руководителя. С оговоркой: в ноутбуке достаточно большой объём рабочих документов.

После всего этого создаётся такое впечатление, что руководитель учебного заведения просто позвонил учителю и со словами "твой ученик, ты и разбирайся" дал указание отдать Тимуру либо личный ноутбук учительницы, либо рабочий, да ещё и акт с семьи взять, чтобы в случае чего, потребовать оплаты ущерба в полном объёме.

Естественно, Наталья после всех этих слов, решила отказаться от такой помощи со стороны школы. Но Борис Пайкин заявителей не бросил. В считанные минуты было принято решение о приобретении ноутбука, который в этот же день и был доставлен Тимуру.

Ситуация с дистанционным обучением вызывает не мало вопросов. На данный момент в этой системе не все гладко. По-прежнему много вопросов остается к чиновникам от образования, таким как заместитель губернатора Владимир Оборотов и начальник городского образования Иван Потворов. Или их рассказы об успехах дистанционного обучения не правдивы?

Сразу возникает вопрос и о количестве таких детей, нуждающихся в необходимом оборудовании для обучения, но не внесённых в списки таковых в брянском образовании.

В этом теперь предстоит разобраться соответствующим ведомствам, в которые Борис Пайкин направит депутатские запросы.

Радует, что ситуация всё же разрешилась благополучно - Тимур теперь сможет полноценно участвовать в образовательном процессе и не отставать от осваивания школьной программы.

ИСТОЧНИК KP.RU