2020-04-21T14:05:09+03:00
Общество

В Брянске запустили фонтан на Кургане Бессмертия

Большинство горожан не скоро его увидят из-за эпидемии коронавируса
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Брянская губерния".Фото: "Брянская губерния".
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В Брянске заработал фонтан на Кургане Бессмертия. Пробный запуск гидросооружения провели во вторник, 21 апреля, сообщает "Брянская губерния". Перед этим коммунальщики убрали защиту из деревянных досок, которой фонтан покрывают на зиму.

Большинство горожан пока не смогут полюбоваться фонтаном из-за эпидемии коронавируса. В Брянске минимум до 30 апреля действует режим самоизоляции. Прогулки в городе запрещены. Те, кто не должен работать, обязан оставаться дома.

Судя по всему, после технического обслуживания фонтан на какое-то время выключат снова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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