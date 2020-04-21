В Брянске запустили фонтан на Кургане Бессмертия

21 Апр 2020 2020-04-21T14:05:09+03:00

Большинство горожан не скоро его увидят из-за эпидемии коронавируса

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В Брянске заработал фонтан на Кургане Бессмертия. Пробный запуск гидросооружения провели во вторник, 21 апреля, сообщает "Брянская губерния". Перед этим коммунальщики убрали защиту из деревянных досок, которой фонтан покрывают на зиму.

Большинство горожан пока не смогут полюбоваться фонтаном из-за эпидемии коронавируса. В Брянске минимум до 30 апреля действует режим самоизоляции. Прогулки в городе запрещены. Те, кто не должен работать, обязан оставаться дома.

Судя по всему, после технического обслуживания фонтан на какое-то время выключат снова.

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ИСТОЧНИК KP.RU