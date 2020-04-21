В Брянской области на карантин закрывают интернаты и дома престарелых
В Брянской области закрывают на карантин все интернаты и дома престарелых. Такие меры ввели в социальных учреждениях по решению оперативного штаба после вспышки заболеваемости в Сельцо. Здесь очаг заражения возник именно в таком учреждении.
Сотрудники будут работать посменно, остальные отправятся на самоизоляцию. Для работников интернатов организуют постоянное проживание вне семей.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял решение о выделении средств из областного бюджета на дополнительные выплаты сотрудникам этих учреждений.
К слову, всего в Брянской области функционирует 20 домов-интернатов. Из них 4 дома-интерната общего типа, 8 психоневрологических интернатов, 1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей, 7 домов-интернатов малой вместимости.
Кроме того,в регионе есть 8 отделений временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
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ИСТОЧНИК KP.RU