В Брянской области на карантин закрывают интернаты и дома престарелых

21 Апр 2020 2020-04-21T13:24:40+03:00

Это связано со вспышкой заболеваемости в Сельцо

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В Брянской области закрывают на карантин все интернаты и дома престарелых. Такие меры ввели в социальных учреждениях по решению оперативного штаба после вспышки заболеваемости в Сельцо. Здесь очаг заражения возник именно в таком учреждении.

Сотрудники будут работать посменно, остальные отправятся на самоизоляцию. Для работников интернатов организуют постоянное проживание вне семей.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял решение о выделении средств из областного бюджета на дополнительные выплаты сотрудникам этих учреждений.

К слову, всего в Брянской области функционирует 20 домов-интернатов. Из них 4 дома-интерната общего типа, 8 психоневрологических интернатов, 1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей, 7 домов-интернатов малой вместимости.

Кроме того,в регионе есть 8 отделений временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

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ИСТОЧНИК KP.RU