2020-04-21T12:46:01+03:00
Политика

На Пасху волонтеры ЛДПР доставили больше 400 продуктовых наборов для нуждающихся

Активисты побили личный рекорд
Мария Иванова
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Начиная с начала апреля волонтеры «партии добрых дел», как называют ЛДПР в народе, уже доставили адресно жителям Брянской области свыше 1500 продуктовых наборовНачиная с начала апреля волонтеры «партии добрых дел», как называют ЛДПР в народе, уже доставили адресно жителям Брянской области свыше 1500 продуктовых наборов
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В Брянской области продолжается масштабная благотворительная акция, инициированная депутатом Госдумы Борисом Пайкиным и лидером фракции ЛДПР в областном заксобрании Сергеем Антошиным.

Начиная с начала апреля волонтеры «партии добрых дел», как называют ЛДПР в народе, уже доставили адресно жителям Брянской области свыше 1500 продуктовых наборов. А 17 апреля ими был установлен личный рекорд.

В канун Пасхи региональное отделение ЛДПР решило усилить волонтерскую активность, чтобы как можно больше оказавшихся в трудной ситуации семей и одиноких пожилых людей могли достойно встретить праздник.

В итоге 17 апреля на маршруты в Брянске вышло 12 волонтерских экипажей. За несколько часов работы в четырех районах областного центра ими было доставлено свыше четырехсот увесистых пакетов с продуктами первой необходимости.

Как сообщили в штабе Брянского регионального отделения ЛДПР, акция будет продолжена. Всего в её рамках планируется доставить нуждающимся жителям региона свыше 2000 тысяч продуктовых наборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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