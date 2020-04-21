На Пасху волонтеры ЛДПР доставили больше 400 продуктовых наборов для нуждающихся
В Брянской области продолжается масштабная благотворительная акция, инициированная депутатом Госдумы Борисом Пайкиным и лидером фракции ЛДПР в областном заксобрании Сергеем Антошиным.
Начиная с начала апреля волонтеры «партии добрых дел», как называют ЛДПР в народе, уже доставили адресно жителям Брянской области свыше 1500 продуктовых наборов. А 17 апреля ими был установлен личный рекорд.
В канун Пасхи региональное отделение ЛДПР решило усилить волонтерскую активность, чтобы как можно больше оказавшихся в трудной ситуации семей и одиноких пожилых людей могли достойно встретить праздник.
В итоге 17 апреля на маршруты в Брянске вышло 12 волонтерских экипажей. За несколько часов работы в четырех районах областного центра ими было доставлено свыше четырехсот увесистых пакетов с продуктами первой необходимости.
Как сообщили в штабе Брянского регионального отделения ЛДПР, акция будет продолжена. Всего в её рамках планируется доставить нуждающимся жителям региона свыше 2000 тысяч продуктовых наборов.
ИСТОЧНИК KP.RU