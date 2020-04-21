2020-04-21T12:28:40+03:00
Общество

В Брянске для больных коронавирусом перепрофилируют горбольницу №4

Два корпуса готовы будут приминать пациентов в пятницу, 24 апреля
Марина АНТОНОВА
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Фото: оперативный штаб Брянской области.Фото: оперативный штаб Брянской области.
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В Брянске для больных коронавирусом перепрофилируют два корпуса Брянской городской больницы №4 в районе Кургана Бессмертия. Здесь будет открыто 240 коек. 54 из них готовят в двухэтажном корпусе, еще 180 - в главном четырехэтажном. В больнице будут лежать пациенты с подтвержденным диагнозом covid-19 и пневмонией.

- Госпиталь будет готов к приему больных уже к пятнице, 24 апреля, - сказала главный врач больницы №4 Светлана Хандожко. - В главном корпусе ведут мелкие ремонтные работы. Закупили дополнительное оборудование. Три аппарата ИВЛ уже ввели в эксплуатацию. В ближайшее время установят еще пять аппаратов ИВЛ. Торги по ним уже состоялись.

С понедельника, 27 апреля, под больных коронавирусом перепрофилируют больницу №2 на Новостройке. Госпитали открыли также в Брянской областной больнице, госпитале ветеранов.

Брянская городская больница №1 остается работать с больными, у которых другие диагнозы. Об этом "Комсомольской правде" в Брянске" рассказала заместитель главного врача по медицинской части медучреждения Людмила Ластовская. Всех пациентов обследуют. Если выявляется коронавирус, начинают искать контактировавших с ним. Медики действует по предписаниям Минздрава.

Напомним, в Брянской области оборудуют больше двух тысяч мест для больных коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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