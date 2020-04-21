В Брянской области коронавирусом заболели еще 29 человек
Общее число заболевших достигло 350
К счастью, выздоровели уже 62 человека. За день выписали еще четверых.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области за сутки выявили еще 29 заболевших коронавирусом. Общее число жителей региона с COVID-19 выросло до 350.
Больше всего заболевших за день выявили в Сельцо. Там заразились 24 человека. По одному случаю выявили в Брянске, Брянском, Унечском и Дубровском районах. Первый заболевший появился в Севском районе, сообщили в оперштабе.
К счастью, выздоровели уже 62 человека. За день выписали еще четверых.
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ИСТОЧНИК KP.RU