В Брянской области число заболевших коронавирусом выросло до 350
За сутки выявили 29 новых случаев
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В Брянской области на утро вторника, 21 апреля, количество заболевших коронавирусом выросло до 350 человек. За сутки зарегистрировали еще 29 новых случаев, сообщает оперативный штаб.
Число заболевших стремительно растет в Сельцо. В городе за день диагноз COVID-19 подтвердили у 20 человек. Общее число заболевших составило 58.
Первый зараженный появился в Севском районе.
К 21 апреля выздоровели 62 человека. Из больницы вчера выписали четверых.
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ИСТОЧНИК KP.RU