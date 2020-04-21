2020-04-21T11:44:53+03:00
Общество

В Брянской области число заболевших коронавирусом выросло до 350

За сутки выявили 29 новых случаев
Мария Дедкова
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В Брянской области на утро вторника, 21 апреля, количество заболевших коронавирусом выросло до 350 человек. За сутки зарегистрировали еще 29 новых случаев, сообщает оперативный штаб.

Число заболевших стремительно растет в Сельцо. В городе за день диагноз COVID-19 подтвердили у 20 человек. Общее число заболевших составило 58.

Первый зараженный появился в Севском районе.

К 21 апреля выздоровели 62 человека. Из больницы вчера выписали четверых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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