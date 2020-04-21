2020-04-21T10:46:40+03:00
Общество

В Брянской области ввели обязательную самоизоляцию для всех приезжих

На въезде в регион будут дежурить сотрудники полиции
Мария Дедкова
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Правоохранители проверят по спискам, не въезжают ли в регион нарушители карантина. Фото: оперативный штаб Брянской областиПравоохранители проверят по спискам, не въезжают ли в регион нарушители карантина. Фото: оперативный штаб Брянской области
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В Брянской области 14-дневная самоизоляция для приезжих из других регионов стала обязательной. Такое решение принял оперативный штаб.

На въездах в область будут дежурить сотрудники полиции. Их посты расположатся на границах с Дятьковским, Севским, Карачевским, Жуковским районами, пятый пост будет находиться в районе памятника водителям в Брянском районе.

Правоохранители проверят по спискам, не въезжают ли в регион нарушители карантина.

Кроме того, будет проведена разъяснительная работа. Водителю и пассажирам вручат уведомление управления Роспотребнадзора о необходимости соблюдения 14-дневного режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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