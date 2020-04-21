В Брянской области ввели обязательную самоизоляцию для всех приезжих
В Брянской области 14-дневная самоизоляция для приезжих из других регионов стала обязательной. Такое решение принял оперативный штаб.
На въездах в область будут дежурить сотрудники полиции. Их посты расположатся на границах с Дятьковским, Севским, Карачевским, Жуковским районами, пятый пост будет находиться в районе памятника водителям в Брянском районе.
Правоохранители проверят по спискам, не въезжают ли в регион нарушители карантина.
Кроме того, будет проведена разъяснительная работа. Водителю и пассажирам вручат уведомление управления Роспотребнадзора о необходимости соблюдения 14-дневного режима самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU