В Брянской области ввели обязательную самоизоляцию для всех приезжих

21 Апр 2020 2020-04-21T10:46:40+03:00

Правоохранители проверят по спискам, не въезжают ли в регион нарушители карантина. Фото: оперативный штаб Брянской области

На въезде в регион будут дежурить сотрудники полиции

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В Брянской области 14-дневная самоизоляция для приезжих из других регионов стала обязательной. Такое решение принял оперативный штаб.

На въездах в область будут дежурить сотрудники полиции. Их посты расположатся на границах с Дятьковским, Севским, Карачевским, Жуковским районами, пятый пост будет находиться в районе памятника водителям в Брянском районе.

Правоохранители проверят по спискам, не въезжают ли в регион нарушители карантина.

Кроме того, будет проведена разъяснительная работа. Водителю и пассажирам вручат уведомление управления Роспотребнадзора о необходимости соблюдения 14-дневного режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU