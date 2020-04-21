Сотрудники МЧС выразили соболезнования родственникам капитана Сергея Полякова

21 Апр 2020 2020-04-21T10:20:22+03:00

Коллеги выразили соболезнования родным и близким в связи с уходом Сергея. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Молодой человек ушел из жизни после продолжительной болезни

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Сотрудники МЧС скорбят по своему коллеге капитану внутренней службы Сергею Полякову. 19 апреля он скончался от тяжелого заболевания на 30-м году жизни.

В конце прошлого года он услышал диагноз «онкология». Семья собрала деньги на лечение в Австрии. Сотрудники МЧС в Брянске и Москве помогли с транспортировкой Сергея в столицу, потом – в аэропорт. В середине января Сергей вернулся в Брянск после пройденного курса лечения.

Сергей Поляков родился в Одессе. В 2012 окончил Академию государственной противопожарной службы МЧС России.

После учебы был назначен начальником караула в ПСЧ-2 ФГКУ «1 ОФПС по Брянской области». Служил на различных должностях в государственной противопожарной службе. Неоднократно принимал участие в тушении сложных пожаров.Награжден ведомственными наградами МЧС России. Неоднократно поощрялся руководством Главного управления МЧС России по Брянской области.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким в связи с уходом Сергея.

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ИСТОЧНИК KP.RU