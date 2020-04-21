288 брянцев позвонили на "горячую линию" по коронавирусу

21 Апр 2020 2020-04-21T09:43:48+03:00

Жителей области больше всего интересуют вопросы передвижения

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За сутки на "горячую линию" по коронавирусу дозвонились 288 брянцев. Жителей области интересовали разные вопросы.

Однако чаще всего брянцы уточняют правила передвижения во время действия режима самоизоляции.

Другие просят дать контакты волонтеров, третьи спрашивают про получение продуктовых наборов. Интересовались жители области и тем, куда обращаться и как себя вести приехавшим из столицы.

Напомним, задать вопросы, касающиеся коронавируса, можно по телефону 8-800-301-58-69 и электронной почте: stopcoronavirus32@bryanskobl.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU