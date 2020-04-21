2020-04-21T09:43:48+03:00
Общество

288 брянцев позвонили на "горячую линию" по коронавирусу

Жителей области больше всего интересуют вопросы передвижения
Мария Дедкова
Поделиться:
Жителей области интересовали разные вопросы.Жителей области интересовали разные вопросы.Фото: Мария Дедкова
Изменить размер текста:

За сутки на "горячую линию" по коронавирусу дозвонились 288 брянцев. Жителей области интересовали разные вопросы.

Однако чаще всего брянцы уточняют правила передвижения во время действия режима самоизоляции.

Другие просят дать контакты волонтеров, третьи спрашивают про получение продуктовых наборов. Интересовались жители области и тем, куда обращаться и как себя вести приехавшим из столицы.

Напомним, задать вопросы, касающиеся коронавируса, можно по телефону 8-800-301-58-69 и электронной почте: stopcoronavirus32@bryanskobl.ru.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске для больных коронавирусом перепрофилируют горбольницу №4
В Брянской области коронавирусом заболели еще 29 человек
В Брянской области число заболевших коронавирусом выросло до 350
В Брянской области ввели обязательную самоизоляцию для всех приезжих
Сотрудники МЧС выразили соболезнования родственникам капитана Сергея Полякова
288 брянцев позвонили на "горячую линию" по коронавирусу
Под колесами трактора в Брянском районе погиб 54-летний мужчина
Брянских водителей ждут сплошные проверки 21 апреля
Четырем населенным пунктам Брянской области присвоили партизанские звания
Брянцев предупредили о сильном ветре 21 апреля
В Брянской области с 20 апреля усилят контроль за мотоциклистами
В Брянске повторно продезинфицировали все остановки
За отмену кредита брянец заплатил больше полумиллиона рублей
В Брянске возобновили строительство моста через реку Снежеть
К 9 Мая в Брянске установят 50 праздничных инсталляций