2020-04-21T09:21:34+03:00
Происшествия

Под колесами трактора в Брянском районе погиб 54-летний мужчина

По предварительной информации, трагедия произошла во время ремонта машины
Мария Дедкова
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В брянском районе под колесами трактора погиб 54-летний мужчина. Все случилось около 9.35 20 апреля на втором километре автодороги «Брянск-Смоленск», сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, во время ремонта машина поехала сама. 54-летний водитель выпал из кабины и попал под колесо. От полученных травм он погиб на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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