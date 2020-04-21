Под колесами трактора в Брянском районе погиб 54-летний мужчина

21 Апр 2020 2020-04-21T09:21:34+03:00

По предварительной информации, трагедия произошла во время ремонта машины

Изменить размер текста: A A

В брянском районе под колесами трактора погиб 54-летний мужчина. Все случилось около 9.35 20 апреля на втором километре автодороги «Брянск-Смоленск», сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, во время ремонта машина поехала сама. 54-летний водитель выпал из кабины и попал под колесо. От полученных травм он погиб на месте.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU