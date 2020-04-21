2020-04-21T09:09:13+03:00
Общество

Брянских водителей ждут сплошные проверки 21 апреля

Инспекторы ДПС выйдут в рейд в 10.00 и 14.00
Мария Дедкова
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Если вы видите на дороге нарушителя, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД или ближайшему наряду ДПС.Если вы видите на дороге нарушителя, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД или ближайшему наряду ДПС.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске водителей ждут сплошные проверки на дорогах.Ловить будут пьяных автомобилистов.

Рейд состоится 21 апреля. С 10-00 до 10-40 правоохранители будут дежурить

- в районе дома № 41 по проспекту Станке Димитрова(в районе Дорожного управления)

- в районе дома № 30 по улице Объездной

- в районе Кургана Бессмертия по улице Дуки.

А с 14-00 до 14-40:

- в районе Набережной

- в районе Автовокзала

- в районе гостиницы "Брянск" по проспекту Ленина.

Госавтоинспекция города Брянска в очередной раз обращается к участникам дорожного движения: если вы видите на дороге нарушителя, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-71-02 или ближайшему наряду ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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