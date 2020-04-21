Брянских водителей ждут сплошные проверки 21 апреля
В Брянске водителей ждут сплошные проверки на дорогах.Ловить будут пьяных автомобилистов.
Рейд состоится 21 апреля. С 10-00 до 10-40 правоохранители будут дежурить
- в районе дома № 41 по проспекту Станке Димитрова(в районе Дорожного управления)
- в районе дома № 30 по улице Объездной
- в районе Кургана Бессмертия по улице Дуки.
А с 14-00 до 14-40:
- в районе Набережной
- в районе Автовокзала
- в районе гостиницы "Брянск" по проспекту Ленина.
Госавтоинспекция города Брянска в очередной раз обращается к участникам дорожного движения: если вы видите на дороге нарушителя, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-71-02 или ближайшему наряду ДПС.
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ИСТОЧНИК KP.RU