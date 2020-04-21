Четырем населенным пунктам Брянской области присвоили партизанские звания

21 Апр 2020 2020-04-21T08:21:34+03:00

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В Брянской области еще четыре населенных пункта получили партизанские звания. Такое решение приняли депутаты регионального парламента.

Город Севск стал «Городом партизанской славы».Поселок Бытошь Дятьковского района - «Поселком партизанской славы». Такого же звания удостоился поселок Витемля Погарского района. Деревня Стеклянная Радица Брянского района стала «Населенным пунктом партизанской славы».

С учетом принятого решения уже 27 населенных пунктов региона удостоены почетных званий. Первыми они были присвоены поселку Сеща Дубровского района и городу Дятьково.

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ИСТОЧНИК KP.RU