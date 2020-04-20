Брянцев предупредили о сильном ветре 21 апреля

20 Апр 2020 2020-04-20T18:55:07+03:00

Брянцев призывают быть особенно осторожными, ограничить работы на свежем воздухе и обходить слабо укрепленные конструкции. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В Брянской области 21 апреля объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра.

По прогнозам синоптиков, весь день в регионе будет облачно с прояснениями. Осадков в этот день не ожидают.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - +9 до +14.

В такую ветреную погоду, как говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, увеличивается вероятность возникновения ЧП, в том числе обрывов проводов, падения деревьев, рекламных щитов, нарушения в работе транспорта и служб ЖКХ.

Поэтому брянцев призывают быть особенно осторожными, ограничить работы на свежем воздухе, обходить слабо укрепленные конструкции и оголенные провода.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU