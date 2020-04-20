В Брянской области с 20 апреля усилят контроль за мотоциклистами

20 Апр 2020 2020-04-20T18:40:54+03:00

Мотоциклистов призвали быть внимательными на дорогах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Брянской области с 20 по 22 апреля усилят контроль за мотоциклистами. В регионе пройдет профилактическая акция Госавтоинспекции "Мото".

- Уважаемые водители мототранспорта будьте предельно внимательными на дороге, -обратились к мотоциклистам сотрудники УГИБДД по Брянской области. - Всегда используйте защитную экипировку и мотошлемы, а также неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Водителям автомобилей следует проявлять уважение ко всем участникам дорожного движения, и, особенно, к владельцам двухколесных транспортных средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU