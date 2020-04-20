В Брянске повторно продезинфицировали все остановки

20 Апр 2020 2020-04-20T18:29:03+03:00

Такие меры принимают, чтобы не допустить распространения коронавируса

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В Брянске продолжают обрабатывать дороги и улицы. Дезинфекцию проводят, чтобы не допустить распространение коронавируса, сообщают в пресс-службе мэрии.

Так за прошлую неделю дорожники "отмыли" 370 улиц. Обработка проезжей части и тротуаров проходила как с применением моющих средств, так и с использованием гипохлорита натрия.

С 16 апреля начали повторно дезинфицировать остановки. К 20 апреля специалисты обработали все 578 остановок в городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU