За отмену кредита брянец заплатил больше полумиллиона рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T18:12:50+03:00

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39-летний житель Брянска подарил телефонным мошенникам 535 тысяч рублей. Столько горожанину стоила "отмена" ошибочного кредита.

На мобильник брянцу позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что на его карту был ошибочно зачислен кредит. Чтобы вернуть чужие деньги, мужчина послушно отправился к ближайшему банкомату и выполнил инструкции псевдо-работника банка, в результате чего лишился всех имевшихся на счету денег.

При таких же обстоятельствах 225 тысяч рублей потерял 46-летний житель Советского района.

К слову, всего за неделю, с 13 по 20 апреля, жертвами аферистов стали 29 жителей области. Они перевели почти злоумышленникам 2,4 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В большинстве случаев телефонные мошенники, как и прежде, представлялись сотрудниками банков.

Полиция призывает брянцев быть внимательными и никому не сообщать данные карт, информацию о количестве средств на счетах и другие персональные данные. Вы всегда можете прервать разговор со звонившим и обратится в свой банк по номеру, указанному на карте.

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ИСТОЧНИК KP.RU