2020-04-20T17:48:50+03:00
Общество

В Брянске возобновили строительство моста через реку Снежеть

Рабочие занимаются опорами
Мария Дедкова
Поделиться:
У строителей впереди еще много работы.У строителей впереди еще много работы.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянске возобновили строительство дороги, соединяющей Фокинский и Володарский районы. Работы сосредоточены на возведении моста через реку Снежеть.

Его длина составит 101 метр.

- Инженерное сооружение будет иметь пять опор, первая из которых уже забетонирована и готова, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - На другом берегу дорожники приступили к вязанию арматуры и изготовлению каркасов для заливки бетоном второй опоры. Кроме того, ведутся работы по подготовке свайного поля для других мостовых опор.

Также на объекте продолжают отсыпать песок для основания дороги.

Напомним, протяженность магистрали составит 5,4 километра. Дорога будет иметь выход на улицу Горького, а последнем этапе строительства ее подведут к кольцу у железнодорожного вокзала.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске возобновили строительство моста через реку Снежеть
К 9 Мая в Брянске установят 50 праздничных инсталляций
Серей Калашников: Брянская область лидирует по числу обеспечения аппаратами ИВЛ на 1000 человек
В Брянской области прожиточный минимум увеличился до 10537 рублей
Брянские МФЦ возобновили работу
Ситуация с коронавирусом в Брянской области отстает от столицы на 2-3 недели
Не теряйте паспорта! Без документа жизнь - не та!
В Брянске умер сотрудник МЧС, который боролся с раком
В Брянске возобновили строительство бассейна в Фокинском районе
В Брянске продолжают санобработку крупных предприятий
ВТБ первым из банков выдал ипотеку под 6,5%
Ушел из жизни советник гендиректора "Газпром межрегионгаз Брянск" Леонид Исаков
В Брянской области от коронавируса вылечились 58 человек
В Брянской области коронавирус подтвердили еще у 42 человек
В Брянской области число заболевших коронавирусом достигло 321
В Гордеевском районе водитель «Волги» сбил лося
За сутки на «горячую линию» по коронавирусу позвонили 127 брянцев
ВТБ назвал популярные товары с символикой коронавирус
В Брянске садовое общество оказалось не готово к пожароопасному периоду
Едва не убивший жену брянец попытался обжаловать приговор
Пасхальные богослужения прошли в 140 брянских храмах
В Брянске дорогу к Центральному кладбищу перекрыли троллейбусами