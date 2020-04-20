В Брянске возобновили строительство моста через реку Снежеть

20 Апр 2020 2020-04-20T17:48:50+03:00

У строителей впереди еще много работы. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске возобновили строительство дороги, соединяющей Фокинский и Володарский районы. Работы сосредоточены на возведении моста через реку Снежеть.

Его длина составит 101 метр.

- Инженерное сооружение будет иметь пять опор, первая из которых уже забетонирована и готова, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - На другом берегу дорожники приступили к вязанию арматуры и изготовлению каркасов для заливки бетоном второй опоры. Кроме того, ведутся работы по подготовке свайного поля для других мостовых опор.

Также на объекте продолжают отсыпать песок для основания дороги.

Напомним, протяженность магистрали составит 5,4 километра. Дорога будет иметь выход на улицу Горького, а последнем этапе строительства ее подведут к кольцу у железнодорожного вокзала.

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ИСТОЧНИК KP.RU