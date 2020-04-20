К 9 Мая в Брянске установят 50 праздничных инсталляций
Брянск продолжают украшать ко Дню Победы. Всего в городе к 9 Мая появятся 50 праздничных инсталляций.
20 апреля на площади Ленина установили еще одну тематическую конструкцию.
- Ее изготовили на Брянском заводе промышленной автоматики. В подножии инсталляции размещен ступенчатый пьедестал, где, по задумке авторов, можно установить свечи или возложить цветы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Вечером конструкцию будут подсвечивать семь небольших прожекторов.
К слову, на площади Ленина уже установили календарь, который ведет отсчет до праздника.
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ИСТОЧНИК KP.RU