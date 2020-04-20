К 9 Мая в Брянске установят 50 праздничных инсталляций

20 Апр 2020 2020-04-20T17:35:04+03:00

20 апреля на площади Ленина установили еще одну тематическую конструкцию. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Еще одна тематическая конструкция появилась на площади Ленина

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Брянск продолжают украшать ко Дню Победы. Всего в городе к 9 Мая появятся 50 праздничных инсталляций.

20 апреля на площади Ленина установили еще одну тематическую конструкцию.

- Ее изготовили на Брянском заводе промышленной автоматики. В подножии инсталляции размещен ступенчатый пьедестал, где, по задумке авторов, можно установить свечи или возложить цветы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Вечером конструкцию будут подсвечивать семь небольших прожекторов.

К слову, на площади Ленина уже установили календарь, который ведет отсчет до праздника.

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ИСТОЧНИК KP.RU