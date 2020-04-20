2020-04-20T16:37:35+03:00
Общество

В Брянской области прожиточный минимум увеличился до 10537 рублей

Для трудоспособного населения он составляет 11305 рублей
Марина АНТОНОВА
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Три месяца назад он составлял 10 тысяч 320 рублей.Три месяца назад он составлял 10 тысяч 320 рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области установили новую величину прожиточного минимума. Соответствующее постановление в понедельник, 20 апреля, подписал губернатор.

За первый квартал 2020 года прожиточный минимум на душу населения составляет 10 тысяч 537 рублей. Для трудоспособного населения он равен 11 тысяч 305 рублей, для пенсионеров - 8 тысяч 751 рубль, для детей - 10 тысяч 334 рубля.

За четвертый квартал 2019 года прожиточный минимум составлял 10 тысяч 320 рублей. Для трудоспособного населения - 11092 рубля, пенсионеров - 8603 рубля, детей - 9990 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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