Брянские МФЦ возобновили работу

20 Апр 2020 2020-04-20T16:17:25+03:00

Принимать посетителей будут пока по предварительной записи

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С 20 апреля в МФЦ Брянска возобновили работу. Принимать посетителей будут исключительно по предварительной записи.

В таком режиме центры будут работать на протяжении действия в регионе повышенной готовности, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Записаться на встречу можно либо на официальном сайте учреждения или по телефону. При этом один человек имеет право записаться в один офис только на одно посещение в день и подачи одного заявления.

В выбранный день брянцам рекомендовали прийти за 10 минут до назначенного времени и предъявить присвоенный код предварительной записи. В противном случае талон будет аннулирован. При этом посетители должны быть в масках и резиновых перчатках.

Сотрудники МФЦ напоминают, что большинство услуг можно получить онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU