Ситуация с коронавирусом в Брянской области отстает от столицы на 2-3 недели

20 Апр 2020 2020-04-20T16:05:45+03:00

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В Брянской области ожидают роста темпов заражения коронавирусом. Ситуация в регионе отстает от Москвы примерно на 2-3 недели.

О том, что власти субъектов должны подготовиться и четко реагировать на события с коронавирусом, предупредила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом, сообщает kp.ru.

В регионах темпы роста за последние сутки составили 12%.

Напомним, в Брянской области 20 апреля выявили 42 новых случая COVID-19. Общее число заболевших составило 321.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.bryansk.kp.ru/video/embed/774283" frameborder="0"></iframe> Голикова: Регионы отстают от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU