Ситуация с коронавирусом в Брянской области отстает от столицы на 2-3 недели
В Брянской области ожидают роста темпов заражения коронавирусом. Ситуация в регионе отстает от Москвы примерно на 2-3 недели.
О том, что власти субъектов должны подготовиться и четко реагировать на события с коронавирусом, предупредила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом, сообщает kp.ru.
В регионах темпы роста за последние сутки составили 12%.
Напомним, в Брянской области 20 апреля выявили 42 новых случая COVID-19. Общее число заболевших составило 321.
Голикова: Регионы отстают от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU