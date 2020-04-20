2020-04-20T16:05:45+03:00
Общество

Ситуация с коронавирусом в Брянской области отстает от столицы на 2-3 недели

В регионе ожидают роста темпов заражения
Мария Дедкова
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Регионы предупредили о росте заболеваемости коронавирусом.Регионы предупредили о росте заболеваемости коронавирусом.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Брянской области ожидают роста темпов заражения коронавирусом. Ситуация в регионе отстает от Москвы примерно на 2-3 недели.

О том, что власти субъектов должны подготовиться и четко реагировать на события с коронавирусом, предупредила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом, сообщает kp.ru.

В регионах темпы роста за последние сутки составили 12%.

Напомним, в Брянской области 20 апреля выявили 42 новых случая COVID-19. Общее число заболевших составило 321.

Голикова: Регионы отстают от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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