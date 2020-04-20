В Брянске умер сотрудник МЧС, который боролся с раком

20 Апр 2020 2020-04-20T15:02:49+03:00

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В Брянске в воскресенье, 19 апреля, умер сотрудник МЧС, капитан внутренней службы, руководитель дежурной смены Специализированной пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Брянской области Сергей Поляков. В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

29-летний молодой человек услышал страшный диагноз в декабре прошлого года. За короткое время семье Сергея удалось собрать крупную сумму. Они вышли на австрийскую клинику. Прошли курс лечения в Вене. В середине января Сергей вернулся в Брянск.

Коллеги и друзья выражают соболезнования родным и близким Сергея Полякова.

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ИСТОЧНИК KP.RU