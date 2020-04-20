В Брянске возобновили строительство бассейна в Фокинском районе

20 Апр 2020 2020-04-20T14:22:00+03:00

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В Фокинском районе Брянска возобновили строительство бассейна.

- На данный момент строители уже полностью выполнили монолитный фундамент здания, в том числе готов фундамент под установку чаши бассейна, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Саму чашу установят несколько позже, когда ночная температура воздуха устойчиво наберет отметку не ниже +7.

Рабочие заканчивают делать цокольный этаж и готовят подвал под коммуникации.

Напомним, контракт на строительство бассейна заключили 2 декабря прошлого года. Стоимость объекта составляет 197,7 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU