В Брянске продолжают санобработку крупных предприятий
В Брянске продолжают дезинфекцию крупных предприятий. По решению оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции этим занимаются сотрудники специализированной пожарно-спасательной части.
Так, санобработка проходит на Брянском автомобильном заводе, Карачевском заводе "Электродеталь" и "Метаклей".
Ранее сотрудники специализированной пожарно-спасательной части провели дезобработку Союза Торгово-промышленной палаты Брянской области, учреждений ООО «ГазЭнергоКомплект», «Брянского троллейбусного управления», предприятия «ПО Бежицкая сталь» и других.
Кроме того, все необходимые меры соблюдают в Главном управлении МЧС России по Брянской области и его структурных подразделениях.
Подразделения работают в режиме повышенной готовности, сообщили в пресс-службе ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU