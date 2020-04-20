В Брянске продолжают санобработку крупных предприятий

20 Апр 2020 2020-04-20T14:07:28+03:00

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В Брянске продолжают дезинфекцию крупных предприятий. По решению оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции этим занимаются сотрудники специализированной пожарно-спасательной части.

Так, санобработка проходит на Брянском автомобильном заводе, Карачевском заводе "Электродеталь" и "Метаклей".

Ранее сотрудники специализированной пожарно-спасательной части провели дезобработку Союза Торгово-промышленной палаты Брянской области, учреждений ООО «ГазЭнергоКомплект», «Брянского троллейбусного управления», предприятия «ПО Бежицкая сталь» и других.

Кроме того, все необходимые меры соблюдают в Главном управлении МЧС России по Брянской области и его структурных подразделениях.

Подразделения работают в режиме повышенной готовности, сообщили в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU