Ушел из жизни советник гендиректора "Газпром межрегионгаз Брянск" Леонид Исаков

20 Апр 2020 2020-04-20T12:38:33+03:00

Ему было 66 лет

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В воскресенье, 19 апреля, ушел из жизни советник генерального директора "Газпром межрегионгаз Брянск" Леонид Исаков. Ему было 66 лет. В компании он отвечал за взаимодействие с органами власти.

Леонид Васильевич родился в 1954 году в деревне Любимовка в Дубровское районе. Трудовую деятельность начал в 1971 году. Он работал токарем на Брянском заводе технологического оборудования. В газовую отрасль пришел в 1997 году на должность инженера.

С 2003-й по 2009 годы - начальник транспортного отдела, а затем транспортно-хозяйственного управления ООО «Брянскрегионгаз». С 2009 по 2019 годы занимал должность заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз Брянск». После работал советником гендиректора по работе с органами власти.

Леонид Исаков отмечен за добросовестный труд почетными грамотами и памятной медалью «Брянск - город воинской славы».

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ИСТОЧНИК KP.RU