В Брянской области от коронавируса вылечились 58 человек
За сутки из больницы выписали 28 человек
Фото: оперативный штаб Брянской области
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К 20 апреля 58 брянцев вылечились от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Только за сутки из больницы выписали 28 человек. У них результаты тестов оказались отрицательными.
Тем не менее, в медучреждениях региона по-прежнему остаются 262 человека. За день подтвердили 42 новых случая заболевания.
Теперь в Брянской области число заболевших составило 321.
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ИСТОЧНИК KP.RU