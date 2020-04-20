В Брянской области от коронавируса вылечились 58 человек

20 Апр 2020 2020-04-20T11:32:26+03:00

За сутки из больницы выписали 28 человек

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К 20 апреля 58 брянцев вылечились от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Только за сутки из больницы выписали 28 человек. У них результаты тестов оказались отрицательными.

Тем не менее, в медучреждениях региона по-прежнему остаются 262 человека. За день подтвердили 42 новых случая заболевания.

Теперь в Брянской области число заболевших составило 321.

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ИСТОЧНИК KP.RU