В Брянской области коронавирус подтвердили еще у 42 человек
Большинство заболевших - в Брянске
Большинство зараженных из Брянска - это 200 человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области продолжают регистрировать новые случаи коронавируса. За сутки диагноз COVID-19 поставили 42 жителям региона, сообщает оперштаб.
Таким образом, число заболевших достигло 321. Большинство зараженных из Брянска - это 200 человек. Также много случаев в Сельцо -34 и в Брянском районе - 22.
К счастью, к 20 апреля в регионе выздоровело 58 человек. 28 пациентов выписали из больницы на днях.
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ИСТОЧНИК KP.RU