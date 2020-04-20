2020-04-20T11:18:46+03:00
Общество

В Брянской области коронавирус подтвердили еще у 42 человек

Большинство заболевших - в Брянске
Мария Дедкова
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Большинство зараженных из Брянска - это 200 человек.Большинство зараженных из Брянска - это 200 человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области продолжают регистрировать новые случаи коронавируса. За сутки диагноз COVID-19 поставили 42 жителям региона, сообщает оперштаб.

Таким образом, число заболевших достигло 321. Большинство зараженных из Брянска - это 200 человек. Также много случаев в Сельцо -34 и в Брянском районе - 22.

К счастью, к 20 апреля в регионе выздоровело 58 человек. 28 пациентов выписали из больницы на днях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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