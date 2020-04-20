В Брянской области число заболевших коронавирусом достигло 321

20 Апр 2020 2020-04-20T11:06:18+03:00

Стоит отметить, что число заболевших выросло как в Брянске, так и в районах области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Брянской области на утро понедельника,20 апреля, количество заболевших коронавирусом достигло 321 человека. За сутки диагноз подтвердился еще у 42 человек, сообщают в оперативном штабе.

Стоит отметить, что число заболевших выросло как в Брянске, так и в районах области. В Брянске заразились 200 человек, в Сельцо -34, в Брянском районе - 22, в Дятьковском районе – 14, в Фокино – 8, в Климовском – 4, в Карачевском -4, в Погарском - 4, в Новозыбкове -4, в Почепском -3, в Выгоничском -3, в Злынковском -3, в Суземском -3, в Дубровском -2, Комаричском -2, Стародубском -2, Брасовском -2. По одному заболевшему остается в Клинцах и Мглинском районе.

К 20 апреля выздоровели 58 человек. По официальным данным, скончался один пациент с COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU