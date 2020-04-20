В Гордеевском районе водитель «Волги» сбил лося

20 Апр 2020 2020-04-20T10:42:50+03:00

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В Гордеевском районе водитель автомобиля ГАЗ-31105 сбил перебегавшего дорогу лося. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины одиннадцатого вечера в воскресенье, 19 апреля, на 47-м километре дороги Клинцы – Гордеевка – Красная Гора, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

53-летний автомобилист ехал со стороны Красной Горы в сторону Гордеевки. И сбил животное. У водителя – травма глаза и разрыв щеки. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU