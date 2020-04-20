За сутки на «горячую линию» по коронавирусу позвонили 127 брянцев

20 Апр 2020 2020-04-20T10:34:41+03:00

Они интересовались, можно ли ходить на кладбище и в храмы

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За прошедшие сутки 19 апреля на «горячую линию» по коронавирусу позвонили 127 брянцев. Они интересовались, можно ли ходить и храмы и на кладбище. Как поступать родственникам тех, кто приехал из Москвы и Санкт-Петербурга, которые должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Можно ли поехать в столицу.

Волнует брянцев, можно ли ездить на дачу. Есть ли бесплатные продуктовые наборы для помощи пенсионерам во время эпидемии. И как обратится за помощью к волонтерам.

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ИСТОЧНИК KP.RU