За сутки на «горячую линию» по коронавирусу позвонили 127 брянцев
Они интересовались, можно ли ходить на кладбище и в храмы
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За прошедшие сутки 19 апреля на «горячую линию» по коронавирусу позвонили 127 брянцев. Они интересовались, можно ли ходить и храмы и на кладбище. Как поступать родственникам тех, кто приехал из Москвы и Санкт-Петербурга, которые должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Можно ли поехать в столицу.
Волнует брянцев, можно ли ездить на дачу. Есть ли бесплатные продуктовые наборы для помощи пенсионерам во время эпидемии. И как обратится за помощью к волонтерам.
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ИСТОЧНИК KP.RU