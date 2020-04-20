В Брянске садовое общество оказалось не готово к пожароопасному периоду

20 Апр 2020 2020-04-20T09:36:45+03:00

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В Брянске садовое товарищество «Дормаш-4» в районе Большого Полпина оказалось не готово к пожароопасному периоду. В конце марта областное правительство утвердило перечень некоммерческих садоводческих и огороднических товариществ, которым угрожают лесные пожары. В него вошло и СНТ «Дормаш-4». Но прокуратура выяснила, что фактически правление в нем не осуществляется.

Естественный водоем на территории товарищества не оборудован пирсом с твердым покрытием. Он необходим, чтобы пожарные автомобили могли набрать воды в любое время года. У водоема нет указателей. На территории товарищества нет звуковой сигнализации, которая предупреждала бы дачников о пожаре.

Кроме того, в Брянске не произвели опашку территорий, которые граничат с лесом. Это улица Чичерина, переулок Уральский, улица Щербакова, улица Антонова в поселке Антоновка, улица Пионерская в Большом Полпине, улицы Песчаная, Снежетьская, Брянская и Вокзальная в бывшем поселке Снежка.

Все эти нарушения потребовали исправить от главы Брянской городской администрации, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU