Едва не убивший жену брянец попытался обжаловать приговор
Едва не убивший жену и покалечивший сотрудника полиции брянец попытался обжаловать свой приговор.
В июле 2018 года женщина вместе со своей матерью и полицейским приехала в село Осовик Рогнединского района в дом мужа. Она хотела забрать их общего ребенка. Но мужчина избил супругу кулаками по голове. Его попытался остановить полицейский. Но муж ударил и его: сначала кулаком по лицу, потом – клинком складного ножа по голове и в грудь. Полицейский потерял сознание.
Тогда мужчина подбежал к жене и стал бить ее ножом по голове, телу, рукам и ногам. Женщина осталась жива только благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Но получила тяжелые травмы.
35-летнего супруга осудили на 13 лет колонии строгого режима. В апелляции он заявил, что жена с полицейским действовали неправомерно. Поэтому просит смягчить ему приговор. Но суд оставил вердикт без изменений. Он уже вступил в законную силу.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU