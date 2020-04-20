2020-04-20T09:15:32+03:00
Происшествия

Едва не убивший жену брянец попытался обжаловать приговор

Суд оставил вердикт без изменений
Марина АНТОНОВА
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Едва не убивший жену и покалечивший сотрудника полиции брянец попытался обжаловать свой приговор.

В июле 2018 года женщина вместе со своей матерью и полицейским приехала в село Осовик Рогнединского района в дом мужа. Она хотела забрать их общего ребенка. Но мужчина избил супругу кулаками по голове. Его попытался остановить полицейский. Но муж ударил и его: сначала кулаком по лицу, потом – клинком складного ножа по голове и в грудь. Полицейский потерял сознание.

Тогда мужчина подбежал к жене и стал бить ее ножом по голове, телу, рукам и ногам. Женщина осталась жива только благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Но получила тяжелые травмы.

35-летнего супруга осудили на 13 лет колонии строгого режима. В апелляции он заявил, что жена с полицейским действовали неправомерно. Поэтому просит смягчить ему приговор. Но суд оставил вердикт без изменений. Он уже вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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