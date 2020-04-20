Пасхальные богослужения прошли в 140 брянских храмах

20 Апр 2020 2020-04-20T08:48:24+03:00

В этом году из-за коронавируса на них не пустили прихожан

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Пасхальные богослужения в ночь на воскресенье, 19 апреля, прошли в 140 брянских храмах и церквях. В этом году из-за коронавируса в них не пустили прихожан. Брянцы смотрели службу по телевизору или через интернет.

В храмах дежурили сотрудники МЧС. Они обеспечивали пожарную безопасность в эту ночь. Настоятели храмов прошли противопожарные инструктажи. В церквях проверили наличие огнетушителей, не заблокированы ли эвакуационные выходы.

Пасхальное богослужение, которое транслировалось по телевидению, проходило в Свято-Троицком кафедральном соборе. Литургию совершил митрополит Брянский и Невский Александр. К конце службы в собор доставили Благодатный огонь из Иерусалима. После его развезли по другим брянским храмам.

- Празднование Воскресения Христова прошло без происшествий, благодаря ответственному подходу духовенства, сознательности граждан и профессионализму задействованных сил, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU