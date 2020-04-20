В Брянске дорогу к Центральному кладбищу перекрыли троллейбусами

20 Апр 2020 2020-04-20T08:23:18+03:00

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В Брянске на Пасху дорогу к Центральному кладбищу перекрыли троллейбусами. Видеозапись опубликовали в социальных сетях. На ней видно, что два троллейбуса стоят в районе кольца на "Полтиннике". Дорога закрыта в одну в другую сторону.

Кадр из видео "Типичный Брянск".

Большегрузы перегородили подъезды к кладбищу на Ковшовке. Таким же образом закрыли проезд к погостам в районах области. На трассах дежурили посты ДПС. Они останавливали машины и разъясняли, что действует режим изоляции. Кладбища посещать запрещено, поэтому лучше вернутся домой.

Стоит отметить, тех, кто собрался 19 апреля на кладбище или в храм в Брянске, было немного. Праздник прошел без происшествий.

Напомним, запрет на посещение кладбищ действует с 11 апреля. С 13 апреля для прихожан закрыли храмы и другие культовые сооружения. Поэтому православным брянцам самый большой праздник, Пасху, пришлось встречать дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU