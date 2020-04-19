2020-04-19T22:09:14+03:00
Звезды

Пасхальный фестиваль "Светлая седмица" на Брянщине пройдет в режиме онлайн

Он стартует уже 20 апреля
Елена РАКОВА
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Фестиваль пройдет уже в 12-й раз. Фото: департамент культуры Брянской области.Фестиваль пройдет уже в 12-й раз. Фото: департамент культуры Брянской области.
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С 20 апреля в Брянской области стартует 12-й региональный Пасхальный фестиваль искусств и народного творчества "Светлая седмица". Он продлится до 5 мая. В это же время состоится фестиваль казачьей культуры "В песне душа казака".

- В этом году фестиваль пройдет в формате онлайн, - рассказали в департаменте культуры Брянской области. - Во время его проведения каждый день на сайтах и страницах в социальных сетях культурно-досуговых учреждений Брянской области будут размещать лучшие видеозаписи выступлений творческих коллективов и исполнителей в различных жанрах народного творчества.

Лучшие видеозаписи также можно будет посмотреть на портале регионального департамента культуры и областного центра "Народное творчество".

Победители фестиваля получат дипломы и звания лауреата I, II, III степеней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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