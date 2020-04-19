В понедельник брянцев ждет мокрый снег и дождь
Днем воздух прогреется до плюс 11 градусов
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В понедельник, 20 апреля, в Брянской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью местами возможен мокрый снег, днем будет идти небольшой дождь, сообщают в ГУ МЧС России по Брянской области.
Ветер будет дуть северный со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 3 до … плюс 2 градусов. Днем - плюс 6-11 тепла.
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ИСТОЧНИК KP.RU