В понедельник брянцев ждет мокрый снег и дождь

19 Апр 2020 2020-04-19T19:46:15+03:00

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В понедельник, 20 апреля, в Брянской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью местами возможен мокрый снег, днем будет идти небольшой дождь, сообщают в ГУ МЧС России по Брянской области.

Ветер будет дуть северный со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 3 до … плюс 2 градусов. Днем - плюс 6-11 тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU