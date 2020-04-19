2020-04-19T17:24:17+03:00
Происшествия

В Жуковском районе нашли склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Опасные находки уничтожили
Елена РАКОВА
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В Жуковском районе днем в воскресенье, 19 апреля, обнаружили склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Как сообщают в пресс-слжбе ГУ МЧС России по Брянской области, взрывоопасные предметы находились в лесу неподалеку от деревни Ольховка:

- Благодаря действиям спасателей Брянского пожарно-спасательного центра в 14.00 были изъяты и обезврежены 89 минометных мин калибром 50 миллиметров.

В МЧС напоминают, если вы заметили взрывоопасный предмет немедленно сообщите об этом в полицию – «02», с мобильного - «102» и остановите все работы вокруг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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