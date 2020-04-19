Стали известны подробности заражения коронавирусом жителя Дубровского района
Зараженный коронавирусом житель Дубровского района приехал из Москвы. Мужчина работает вахтовым методом. После очередной командировки брянец вернулся домой и почувствовал себя плохо. Через несколько дней он обратился за помощью к медикам.
Только повторный анализ на коронавирус дал положительный результат. За время, пока ждали результата исследований, мужчина, находившийся в самоизоляции, вероятно, мог заразить вирусом своего ребенка.
Сейчас брянец получает необходимое лечение, сообщает РИА "Стрела". После подтверждения диагноза у местного жителя Дубровскую райбольницу частично закрыли на карантин.
В Брянской области в воскресенье, 19 апреля, количество заболевших коронавирусом выросло до 279 человек. За сутки диагноз подтвердился еще у 23 жителей региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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