Стали известны подробности заражения коронавирусом жителя Дубровского района

19 Апр 2020 2020-04-19T16:16:21+03:00

Сейчас отрабатывают круг людей, с которыми мог общаться заразившийся брянец. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Зараженный коронавирусом житель Дубровского района приехал из Москвы. Мужчина работает вахтовым методом. После очередной командировки брянец вернулся домой и почувствовал себя плохо. Через несколько дней он обратился за помощью к медикам.

Только повторный анализ на коронавирус дал положительный результат. За время, пока ждали результата исследований, мужчина, находившийся в самоизоляции, вероятно, мог заразить вирусом своего ребенка.

Сейчас брянец получает необходимое лечение, сообщает РИА "Стрела". После подтверждения диагноза у местного жителя Дубровскую райбольницу частично закрыли на карантин.

В Брянской области в воскресенье, 19 апреля, количество заболевших коронавирусом выросло до 279 человек. За сутки диагноз подтвердился еще у 23 жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU