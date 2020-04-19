В Почепе автомобилистка протаранила мопед пенсионера

19 Апр 2020 2020-04-19T15:26:36+03:00

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В Почепе столкнулись легковушка и мопед. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 12.30 18 апреля на улице Мглинской.

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 35-летняя автомобилистка на "Фольксваген Венто" ехала со стороны улицы Бориса Калькова. Женщина не справиласб с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с мопедом, за рулем которого был 66-летний водитель.

Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у пенсионера открытый оскольчатый перелом правого бедра со смещением, ушибы и ссадины головы, обеих кистей рук . Мужчину госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU