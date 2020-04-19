Брянская области получит почти 183 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом

19 Апр 2020 2020-04-19T13:34:02+03:00

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Брянская область дополнительно получит 182,8 миллиона рублей из федерального бюджета. Выделить средства распорядился председатель правительства Михаил Мишустин.

Деньги пойдут на оснащение и переоснащение больниц для размещения пациентов, заразившихся коронавирусом, в том числе оборудование системами централизованной подачи кислорода.

Также на эти средства закупят средства индивидуальной защиты для медиков, занимающихся профилактикой, диагностикой и лечением больных коронавирусной инфекцией.

Всего по данным на 19 апреля на Брянщине диагноз "коронавирус" подтвердился у 23 жителей. 30 человек полностью выздоровели после болезни, 1 брянец умер. В больницах региона остаются 249 человек с COVID-19 (+).

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ИСТОЧНИК KP.RU