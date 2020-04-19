Чистыми от коронавируса остаются десять районов Брянской области

19 Апр 2020 2020-04-19T13:17:37+03:00

Каждый день в Брянской области проводят сотни анализов на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Стало известно, в каких районах Брянской области нет очагов коронавируса. По данным на 19 апреля заболевание обнаружили в 16 районах и пяти городах.

Статистика показывает, что большинство заболевших - 181 человек - находятся в Брянске.

В Сельцо диагноз подтвердился у 23 горожанина, в Брянском районе зарегистрировали 20 случаев, в Дятьковском районе – 13, в Фокино – 7, в Климовском – 4, в Погарском – 4, в Почепском – 3, в Выгоничском – 3, в Злынковском – 3, в Суземском районе – 3, в Карачевском – 3, в Унечском - 3, в Комаричском и Стародубском - по 2. По одному случаю заболевания обнаружили в Брасовском и Мглинском районах, Новозыбкове и Клинцах.

Новый очаг заражения выявили в Дубровском районе.

К 19 апреля заболевших коронавирусом нет в Рогнединском, Жуковском, Жирятинском, Суражском, Клетнянском, Трубчевском, Севском, Гордеевском, Красногорском и Навлинском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU