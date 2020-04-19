В Брянской области провели 7324 исследования на коронавирус
В Брянской области к 19 апреля сделали 7324 исследования на коронавирус. Положительный результат дали 279 тестов.
За сутки в лабораториях провели 638 анализов, это почти в полтора раза больше, чем днем ранее. Тогда сделали 396 тестов. Диагноз COVID-19 (+) поставили 23 брянцам.
Напомним, впервые коронавирус 19 апреля выявили в Дубровском районе.
В целом, заболеваемость в регионе растет равномерно. Каждый день диагноз подтверждается у 20-30 человек. Самое большое количество заболевших - в Брянске - 181 человек. На втором месте Сельцо - 23 случая, на третьем Брянский район - 20 случаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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