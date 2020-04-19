В Брянской области появился еще один очаг заражения коронавирусом в Дубровском районе

19 Апр 2020 2020-04-19T11:11:41+03:00

На карте Бярнщины появился еще один очаг заражения COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Там болезнь обнаружили у одного человека

Изменить размер текста: A A

Еще один очаг заражения коронавирусом обнаружили 19 апреля в Брянской области. На этот раз заболевание выявили у жителя Дубровского района. Он получает необходимую медицинскую помощь.

Всего за последние сутки на Брянщине диагноз "коронавирус" подтвердился у 23 жителей. 30 человек полностью выздоровели после болезни, 1 брянец умер. В больницах региона остаются 249 человек с COVID-19 (+).

За все время в регионе провели 7324 исследования на коронавирус.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU