В Брянской области появился еще один очаг заражения коронавирусом в Дубровском районе
Еще один очаг заражения коронавирусом обнаружили 19 апреля в Брянской области. На этот раз заболевание выявили у жителя Дубровского района. Он получает необходимую медицинскую помощь.
Всего за последние сутки на Брянщине диагноз "коронавирус" подтвердился у 23 жителей. 30 человек полностью выздоровели после болезни, 1 брянец умер. В больницах региона остаются 249 человек с COVID-19 (+).
За все время в регионе провели 7324 исследования на коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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