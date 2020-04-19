2020-04-19T11:11:41+03:00
Общество

В Брянской области появился еще один очаг заражения коронавирусом в Дубровском районе

Там болезнь обнаружили у одного человека
Елена РАКОВА
Поделиться:
На карте Бярнщины появился еще один очаг заражения COVID-19.На карте Бярнщины появился еще один очаг заражения COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Еще один очаг заражения коронавирусом обнаружили 19 апреля в Брянской области. На этот раз заболевание выявили у жителя Дубровского района. Он получает необходимую медицинскую помощь.

Всего за последние сутки на Брянщине диагноз "коронавирус" подтвердился у 23 жителей. 30 человек полностью выздоровели после болезни, 1 брянец умер. В больницах региона остаются 249 человек с COVID-19 (+).

За все время в регионе провели 7324 исследования на коронавирус.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24