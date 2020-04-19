2020-04-19T10:37:52+03:00
Общество

В Брянской области количество заболевших коронавирусом выросло до 279 человек

Новый очаг появился в Дубровском районе
Елена РАКОВА
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На Брянщине провели больше 7,3 тысячи исследований на коронавирус.На Брянщине провели больше 7,3 тысячи исследований на коронавирус.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области в воскресенье, 19 апреля, количество заболевших коронавирусом выросло до 279 человек. За сутки диагноз подтвердился еще у 23 жителей региона. Об этом сообщают в оперативном штабе.

Выросло число заболевших как в Брянске, так и в районах области. В областном центре диагноз Covid-19 выявили у 181 человека. В Сельцо заболели 23 человека, в Брянском районе зарегистрировали 20 случаев, в Дятьковском районе – 13, в Фокино – 7, в Климовском – 4, в Погарском – 4, в Почепском – 3, в Выгоничском – 3, в Злынковском – 3, в Суземском районе – 3, в Карачевском – 3, в Унечском - 3, в Комаричском и Стародубском - по 2. По одному случаю заболевания обнаружили в Брасовском, Дубровском и Мглинском районах, Новозыбкове и Клинцах.

На 19 апреля количество выздоровевших составляет 30 человек. За все время в регионе провели 7324 исследования на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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