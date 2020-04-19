Жительница Брянска и ее мопс стали героями шоу на федеральном канале
Программа выйдет в эфир 19 апреля
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Жительница Брянска и ее питомец стали героями программы на федеральном канале. Видеоролик с участием нашей землячки и ее мопса покажут в эфире Первого канала в воскресенье, 19 апреля, сообщает "Брянск Тудей".
Чтобы стать участницей программы, горожанке пришлось отправиться в столицу. И как призналась жительница Брянска, она постаралась сделать это со всеми возможными мерами предосторожности.
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ИСТОЧНИК KP.RU