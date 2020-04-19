В Брянской области за сутки потушили семь пожаров
В одном из горящих домов погибли мужчина и женщина
За сутки огнеборцы семь раз выезжали тушить пожары.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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За последние сутки в Брянской области произошло семь техногенных пожаров. Горели жилые дома и другие постройки.
В одном из пожаров, который произошел в Брянске, погибли мужчина и женщина. Жилой дом на улице Коммунистической в Бежицком районе тушили четыре автоцистерны.
При разборе завалов нашли тела погибших.
- По факту гибели завели уголовное дело по статье "Убийство", - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU