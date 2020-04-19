2020-04-19T08:36:06+03:00
Происшествия

В Брянской области за сутки потушили семь пожаров

В одном из горящих домов погибли мужчина и женщина
Елена РАКОВА
Поделиться:
За сутки огнеборцы семь раз выезжали тушить пожары.За сутки огнеборцы семь раз выезжали тушить пожары.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:

За последние сутки в Брянской области произошло семь техногенных пожаров. Горели жилые дома и другие постройки.

В одном из пожаров, который произошел в Брянске, погибли мужчина и женщина. Жилой дом на улице Коммунистической в Бежицком районе тушили четыре автоцистерны.

При разборе завалов нашли тела погибших.

- По факту гибели завели уголовное дело по статье "Убийство", - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24