В Брянской области за сутки потушили семь пожаров

19 Апр 2020 2020-04-19T08:36:06+03:00

За сутки огнеборцы семь раз выезжали тушить пожары. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В одном из горящих домов погибли мужчина и женщина

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За последние сутки в Брянской области произошло семь техногенных пожаров. Горели жилые дома и другие постройки.

В одном из пожаров, который произошел в Брянске, погибли мужчина и женщина. Жилой дом на улице Коммунистической в Бежицком районе тушили четыре автоцистерны.

При разборе завалов нашли тела погибших.

- По факту гибели завели уголовное дело по статье "Убийство", - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU