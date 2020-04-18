2020-04-18T19:07:26+03:00
Происшествия

Следователи выясняют причины гибели мужчины и женщины на пожаре в Брянске

Частный жилой дом сгорел на улице Коммунистической
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото6 пресс-служба СУ СКР по Брянской области.Фото6 пресс-служба СУ СКР по Брянской области.
Изменить размер текста:

Брянские следователи выясняют причину гибели мужчины и женщины на пожаре в Бежице. Жилой дом на улице Коммунистической сгорел днем в субботу, 18 апреля. Пожар тушили четыре автоцистерны.

При разборе завалов нашли тела мужчины и женщины с термическими ожогами.

- По факту случившегося завели уголовное дело по статье «Убийство», - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы, допрашивают свидетели.

Правоохранители выяснят, почему загорелся дом, и отчего погибли хозяева.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи выясняют причины гибели мужчины и женщины на пожаре в Брянске
В Брянске на улице Коммунистической сгорел частный дом
В Брянской области от коронавируса вылечились 30 человек
В Брянскую область привезли 1163 противочумных костюма
В Брянской области провели 6686 исследований на коронавирус
Брянскому спорткомбинату "Спартак" исполняется 85 лет
Возле брянских храмов и церквей выставили полицейские патрули
Брянские дорожники начали укладывать асфальт на улице Кислородной
Брянцев в самоизоляции призвали поделиться фотографиями видов из окон домов
В Клинцах дорогу не поделили две легковушки
В Брянской области коронавирус впервые выявили в Клинцах и Новозыбкове
В Брянской области количество заболевших коронавирусом выросло до 256 человек
Из Брянска отменяют поезда в Москву и Санкт-Петербург
Выяснились подробности заражения жительницы Брянска коронавирусом в городской больнице
Стало известно, сколько заработал главный врач Брянской городской больницы №1
Новую школу на старом аэропорту в Брянске планируют достроить в июне
В Брянской области подготовили 119 аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом
Работающим во время пандемии брянцам будут трижды в день измерять температуру
Брянские школьники напишут ВПР осенью
В Брянской области для больных коронавирусом подготовят 2,2 тысячи коек
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
В Комаричах за долги по зарплате будут судить директора водоканала
В Брянске ливневка на дороге по улице Советской готова на 65%
В Стародубском районе в озеро выпустили две тонны рыбы
В Стародубском районе на въездах дежурит полиция
В Брянске начали снимать асфальт на улице 22-го Съезда КПСС