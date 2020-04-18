Следователи выясняют причины гибели мужчины и женщины на пожаре в Брянске

18 Апр 2020 2020-04-18T19:07:26+03:00

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Брянские следователи выясняют причину гибели мужчины и женщины на пожаре в Бежице. Жилой дом на улице Коммунистической сгорел днем в субботу, 18 апреля. Пожар тушили четыре автоцистерны.

При разборе завалов нашли тела мужчины и женщины с термическими ожогами.

- По факту случившегося завели уголовное дело по статье «Убийство», - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы, допрашивают свидетели.

Правоохранители выяснят, почему загорелся дом, и отчего погибли хозяева.

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ИСТОЧНИК KP.RU